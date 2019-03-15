البرلمان يصدر قوانين جديدة لمواجهة مشكلة الغبار الناعم

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صادق البرلمان الكوري يوم الأربعاء الماضي على 8 مشروعات للقوانين ذات الصلة بمحاربة الغبار الناعم.

وبموجب مشروعات القوانين المصدق عليها، سيتم إدراج مشكلة الغبار الناعم في قائمة الكوارث الاجتماعية، والسماح لجميع المواطنين بشراء السيارات التي تعمل بغاز البترول المسال بعد أن كان هذا السماح مقتصرا على سائقي سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة والمعاقين. وبالتالي ستقوم الحكومة بتخصيص ميزانية احتياطية لمحاربة الغبار الناعم.

الجدير بالذكر أن حجم الغازات الملوثة المنبعثة من السيارات العاملة بغاز البترول المسال يقل عن نظيرتها من السيارات التي تعمل بوقود البنزين أو الديزل.

وينص القانون المنقح الخاص بالصحة المدرسية على إلزام المدارس بتركيب أجهزة قياس كثافة الغبار الناعم وتنقية الهواء على أن يتم ذلك بدعم مالي من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية.

أما القانون الخاص بتحسين جودة الهواء في مناطق الموانئ فيقضي بإجراء فحوصات ميدانية على جودة الهواء في مناطق الموانئ، ووضع خطة خمسية شاملة لتحسين جودة الهواء.

وقد تمت المصادقة على مشروعات القوانين الثمانية وسط جمود الوضع السياسي في البلاد نتيجة للخلافات القائمة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، وهو ما يشير إلى مدى اهتمام الدوائر السياسية بخطورة مشكلة الغبار الناعم.

وجاء ذلك بعد أن اتخذت الحكومة الكورية إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم لسبعة أيام متتالية منذ بداية شهر مارس، حيث بلغ متوسط كثافة الغبار الناعم في العاصمة سيول 37 ميكروغراما في المتر المكعب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مسجلا بذلك أعلى مستوياته خلال الخمس سوات الماضية.

وفي الحقيقة، لا يمكن حل مشكلة الغبار الناعم بالجهود التي تبذلها وزارة حكومية واحدة فقط، ولا يمكن أيضا حلها عبر الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الكورية وحدها.

فقد كان السبب الرئيسي في زيادة كثافة الغبار الناعم في كوريا خلال شهر مارس الجاري هو الغبار الناعم القادم من الصين مع احتجاز الهواء في أجواء شبه الجزيرة الكورية دون تحرك، ومن ثم فإن حل المشكلة يتطلب أيضا بذل جهود على مستوى الحكومة والتعاون مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها الصين.

وفي هذا السياق، عرضت الدوائر السياسية اقترحا بتشكيل لجنة اجتماعية خاصة بحل مشكلة الغبار الناعم برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون"، وقد قبل مكتب الرئاسة الكورية ذلك الاقتراح.