فرقة بي تي اس تقدم برنامج لتعلم اللغة الكورية

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كشفت شركة "بيغ هيت الترفيهية 빅히트엔터테인먼트" الكورية عن برنامج تعليم اللغة الكورية "تعلم الكورية مع بي تي إس" من أجل محبي أغاني الكي بوب في مختلف أرجاء العالم، ويتم تقديم البرنامج عبر منصة الاتصالات "ويفيرز 위버스"، ويستهدف هذا البرنامج المحبين في أنحاء العالم الذين يواجهون صعوبات في التمتع بموسيقى فرقة بي تي إس ومحتوياتها بسبب الحاجز اللغوي.

تجدر الاشارة الي ان البرنامج يضم عددا من الفيديوهات القصيرة حتى يتعلم المستخدمون اللغة الكورية بسهولة ومتعة، وكان قد تم الكشف موخرا عن ثلاثة فيديوهات قصيرة من البرنامج، كما من المقرر أن يتم تقديم فيديو واحد في الساعة التاسعة من مساء كل يوم اثنين. يُذكر أن الفيديو الواحد يستغرق ثلاث دقائق ويتكون البرنامج من ثلاثين فيديو قصيرا ويمكن لمستخدمي ويفيرز استخدام هذا البرنامج بالمجان، وكان قد تم إنتاج الفيديوهات باستخدام المحتويات القائمة بما فيها "اجروا بانغ تان 달려라방탄" و"بانغ تان بام방탄밤" الذي يقدم الحياة اليومية لأعضاء الفرقة، كما يمكن تعلم اللغة الكورية بشكل طبيعي من خلال الاستماع ومتابعة التعابير الكورية التي يستخدمها أعضاء الفرقة وتضم الفيديوهات شروحا حول قواعد اللغة الكورية البسيطة وتعابيرها وأوجه الثقافة الكورية. في هذا الاطارقالت شركة بيغ هيت إنها ستقدم مختلف محتويات تعليم اللغة الكورية في المستقبل أيضا