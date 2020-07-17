تجاوز عدد اللاجئين في كوريا 3 آلاف لأول مرة

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تجاوز عدد اللاجئين الذين سمحت لهم كوريا الجنوبية رسميا بالإقامة فيها 3 آلاف شخص لأول مرة في نهاية العام الماضي.

وطبقا لتقرير سنوي صادر عن مركز سياسات المهاجرين الأجانب في وزارة العدل يوم الخميس الماضي، بلغ عدد الأجانب الذين حصلوا على حق اللجوء إلى كوريا ألفا و22 شخصا، ليتجاوز مستوى ألف لأول مرة في التاريخ على الإطلاق، فيما بلغ عدد الحاصلين على حق الإقامة الإنسانية فيها ألفين و217 شخصا.

وفي عام 2019 وحده، تم الاعتراف بوضعية لاجئ لـ79 من بين 5 آلاف و598 أجنبيا تقدموا بطلبات للجوء إلى كوريا، بينما حصل 232 أجنبيا على حق الإقامة الإنسانية.

الجدير بالذكر أن الإقامة الإنسانية هو نوع من أنواع الإقامات التي تمنح حق الحماية للأشخاص الفاقدين لإمكانية العيش في بلادهم لأسباب إنسانية، بما في ذلك التعذيب.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في عام 1951 والخاصة بوضع اللاجئين على أنه توصيف "لاجئ" ينطبق على كل شخص قد يتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وخرج من بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد.

كما تنص الاتفاقية على أن الدول الموقعة على الاتفاقية يجب أن تمنح اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل نفس الرعاية الممنوحة للأجانب الآخرين المقيمين فيها بصفة رسمية.

وانضمت كوريا الجنوبية إلى عضوية هذه الاتفاقية في عام 1992، ولم تعترف بحق اللجوء إلى كوريا قبل أن اعترفت به لأول مرة في عام 2001.

وقامت الحكومة الكورية بتمرير قانون خاص بهذا الشأن لأول مرة عام 2013.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها الأجانب للحصول على حق اللجوء إلى كوريا منذ عام 1994 وحتى نهاية العام الماضي 64 ألفا و357، منها 16 ألفا و173 في عام 2018 وحده، و15 ألفا و451 في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن متوسط المعدل التراكمي لاعتراف الحكومة الكورية بحق اللجوء والسماح بالإقامة الإنسانية في كوريا منذ عام 1994 وحتى نهاية العام الماضي قد بلغ 11.3%، فيما بلغ المعدل في العام الماضي وحده 5.6%.

ويرجع السبب في انخفاض المعدل في العام الماضي إلى كثرة طالبي اللجوء المزورين.

وفي العام الماضي، تصدر الروس قائمة طالبي اللجوء إلى كوريا بنسبة 18.3%، وتلاهم الكزاخستانيون بـ14.9%، والصينيون بـ12.9%.