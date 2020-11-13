بي تي إس تشارك في حفل غنائي تنظمه شركة بيغ هيت في نهاية العام





تشارك فرقة "بي تي إس" في حفل غنائي ستنظمه شركة "بيغ هيت" الترفيهية الراعية لها مساء يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر القادم في مركز "كينتيكس" للمعارض الواقع في مدينة "إيل سان" بمقاطعة كيونغ كي، حيث سيتم بث الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة على الإنترنت.

ومن بين فناني الكيبوب المشاركين في الحفل، فرقة "نويست"، وفرقة "غيرل فراند"، وفرقة "تومارو باي توغيذر". وسيكون هذا الحفل الأول من نوعه الذي يؤدي فيه الفنانون التابعون لشركة "بيت هيت" معا.