أزمة بين كوريا والصين بسبب الكيمتشي

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من المعروف أن الكيمتشي طبق تقليدي يتناوله الشعب الكوري على مدار السنة، وتوجد أنواع مختلفة منه في المقاطعات الإقليمية على أساس المذاق والمواد الغذائية وطرق صنعها. لكن الوكالة الإعلامية الوطنية الصينية أوردت خبرا يقول إن المنظمة الدولية للمعايير "أي أس أو"، منحت الصين شهادة صناعته، وتشدد على أن هذا الطبق هو صيني في الأصل.

وبهذا الصدد، سلطت إذاعة "بي بي سي" البريطانية الضوء على الخبر والرد الكوري على أن هذا الخبر هو خبر خاطئ. حيث إن الطبق الذي حصل على الشهادة من قبل المنظمة الدولية للمعايير هو "باوتشاي" وهو نوع من المخللات ويوجد في منطقة "ستشان".

وهو مصنوع من بعض الخضروات المملحة مثل الفجل والفلفل الأحمر، والكرنب. أما الكيمتشي الكوري فهو مصنوع من الكرنب كمادة رئيسية، مع التوابل المختلطة بعدة خضروات وصلصة، فيما طبق باوتشاي قريب من المخللات الغربية. لكن سكان المنطقة يعتبرون أنهما نفس الشيء، ويطلقون على الكيمتشي الكوري أيضا "باوتشاي". لكن إذاعة "بي بي سي" أكدت أنهما مختلفان من حيث الشكل وطرق التحضير والمذاق، وأن الشهادة التي حصل عليها "باوتشاي" الصيني لا تناسب الكيمتشي الكوري.