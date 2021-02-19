رواج فيديو على يوتيوب للمساعدة على الدراسة

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إنتشر مؤخراً فيديو بعنوان "‘스터디 위드 미، أي "أدرس معي"، على اليوتيوب وحصل على شعبية متزايدة داخل وخارج البلاد، خاصة بين جيل الشباب المولودين منذ بداية الثمانيات حتى بداية الألفية. يُشار الى أن هذا الفيديو مفيد في الدراسة بشكل مركز ولساعات طويلة. الا أن هنالك جدل وسط جيل الآباء والمسنين، بشأن كيف يمكن الدراسة في أثناء عرض مثل هذا الفيديو؟ "‘스터디 위드 미.

وكما جاء في العنوان، يضم الفيديو مشاهد للدراسة. على سبيل المثال يوجد في الطاولة كل شيء مثل دفتر وكتاب بالترتيب. ويُوجد جهاز كمبيوتر محمول في زاوية الطاولة أيضا. الكتب المدرسية والدفاتر وأدوات الكتابة، وغيرها المواد الدراسية، كلها مرتبة ومنسقة بشكل منتظم، كأنها نوع من الأثاث. بينما صاحب الطاولة، يشرب فنجان شاي، وعلى هذا الطاولة الجميلة، يركز على الدراسة لمدة حوالي 6 ساعات. ويتميز هذا الفيديو بإظهار مثل هذه الطاولة المنسقة، مع منظر طبيعي على النافذة فوق الطاولة.

الجدير بالذكر أن أغلب الفيديوهات العادية تتميز بمدة عرض قصيرة لا تتجاوز 15 أو 20 دقيقة على الأكثر، بينما هذا الفيديو الدراسي يتميز بطول مدة عرضه. والتي تتراوح بين ساعة واحدة إلى 10 ساعات بدون أي عملية مونتاج. وعلى الرغم من مدة العرض الطويلة، يسجل هذا الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات.

بالرغم من أن هذا الفيديو خالي من المحتوى أو الكلام؟ ألا أنه يعتبر بمثابة مرشد يساعد الدارسين على التركيز على الدراسة بصورة روتينية، لكيلا يلفتوا أنظارهم إلى شيء آخر غير الدراسة. وقد عبّر الراغبون في الحصول على وظائف والطلاب الجامعيون عن إعجابهم واستفادتهم بهذا الفيديو خلال الدراسة في المنزل. لأنهم لا يستطيعون الدراسة في المكتبات أو في المقاهي في ظل هذه الظروف.