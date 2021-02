رئيس البرلمان الكوري يزور الإمارات العربية المتحدة والبحرين

ⓒ YONHAP News, Provided by the National Assembly

قام رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ سوك" بجولة شملت كلا من الإمارات العربية المتحدة والبحرين بدءا من يوم الحادي عشر من فبراير الجاري ولمدة 9 أيام.

وكان رئيس البرلمان الكوري "بارك" أول رئيس برلمان أجنبي وأعلى مسؤول كوري يقوم بزيارة للإمارات العربية المتحدة منذ ظهور جائحة كورونا، كما أنه أول رئيس برلمان كوري يزور البحرين.





ⓒ YONHAP News, Provided by the National Assembly

وفي أثناء إقامته في الإمارات، التقى "بارك" بولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" حيث ناقش معه سبل التعاون الشامل بين البلدين.

كما تبادل الجانبان الآراء حول سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والمجالات الزراعية والدفاعية، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في مجال مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تطوير اللقاحات.

والتقى رئيس البرلمان الكوري "بارك" أيضا برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "صقر غباش"، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والتجارية.





ⓒ YONHAP News, Rep. Kim Byung-joo of the Democratic Party of Korea

وهنأ "بارك" الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بنجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى مدار كوكب المريخ. وقال إن هذا النجاح يعتبر انطلاقة للاستعداد للخمسين عاما القادمة، مشيدا بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات خلال الخمسين عاما الماضية من تأسيسها.

ومن جانبه، شكر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "غباش" كوريا الجنوبية على تأكيد مشاركتها في معرض "إكسبو دبي" الذي سيقام في شهر أكتوبر القادم، مؤكدا أن هذه المشاركة ستحقق الرؤية الكورية وثقافتها ونجاحها في الابتكار والإبداع.

وأشار رئيس البرلمان الكوري "بارك" إلى أن كوريا الجنوبية تخطط لاستضافة الإكسبو الدولي في مدينة بوسان عام 2030، مطالبا الجانب الإماراتي بتقديم الدعم لتحقيق تلك الخطة.

وبعد اختتام زيارته للإمارات، توجه "بارك" إلى البحرين، حيث التقى بصاحب الجلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" عاهل البحرين. وجري خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل زيادة التعاون المشترك لمكافحة جائحة كورونا واحتواء تداعياتها.

وأعرب الملك "حمد بن عيسي" عن أمله في زيادة التعاون مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات، خاصة في مجالات حجر كورونا الصحي وصناعة الدفاع ومشروعات الإنشاءات.

وطلب رئيس البرلمان الكوري "بارك" من ملك البحرين دعم مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية الرئيسية الثلاثة التي ستنفذها حكومة البحرين، مشيرا إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين والصفقة الجديدة الخضراء لكوريا الجنوبية متشابهتان من حيث طبيعتهما وأهدافهما.

وحضر "بارك" جلسة مباحثات برلمانية رسمية مع رئيسة مجلس النواب البحريني "فوزية بنت عبد الله"، حيث تم التأكيد على الدعم النيابي المشترك لتعزيز التعاون الكوري البحريني المشترك، والارتقاء بالعلاقات الوطيدة والوثيقة بين سيول والمنامة.

وتم خلال هذه الجلسة توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين البرلمان الكوري ومجلس النواب البحريني تقضي بتبادل الخبرات والزيارات والدراسات والتقارير، وعقد المشروعات والبرامج الثنائية، وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والمشاركات الدولية.





ⓒ YONHAP News, Provided by the Speaker's Office

وقام رئيس البرلمان الكوري بزيارة أيضا لمجلس الشوري البحريني والتقى برئيسه "علي بن صالح"، الذي رحب بزيارة الوفد البرلماني الكوري للبحرين، وقال إنها تأتي في ظروف استثنائية بما يدل على عمق العلاقات بين البلدين التي تمتد لأكثر من 45 عاما.

وأعرب "بارك" عن إشادته بالدور الكبير الذي يضطلع به ملك البحرين وولي العهد في تحقيق النهضة التي تشهدها البحرين، مؤكدا على التطلع لبناء علاقات برلمانية مشتركة بما يحقق أهداف البلدين.

وفي لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير "سلمان بن حمد آل خليفة" ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، قال رئيس البرلمان الكوري إن هناك مجالات واسعة للتعاون الصحي والدفاعي والمالي بين كوريا الجنوبية والبحرين، مشيرا إلى أن البلدين قد تعاونا بشكل ناجح في مجالات الإنشاءات والطاقة.

وأعرب ولي عهد البحرين عن اهتمامه بالتكنولوجيا الكورية للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية يمكن استخدامها في تحلية مياه البحر في البحرين.