تحذيرات من تزايد كمية المواد البلاستيكية التي يتناولها الكوريين

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وفقا لدراسة حديثة، فإن كمية المواد البلاستيكية الدقيقة التي يأكلها الكوريون دون علمهم من خلال الأسماك والمحار تصل إلى 187 ألف قطعة في السنة، وهي ثالث أكبر كمية في العالم. وذلك وفقا لدراسة قام بها فريق بحثي في جامعة هال بالمملكة المتحدة بتحليل الأوراق التي نشرتها دول حول العالم في الفترة من 2014 إلى 2020 وقد أعُلن عن نتائج الدراسة في الخامس من هذا الشهر، وقد اظهرت النتائج ايضا أن الناس في جميع أنحاء العالم يستهلكون 54 ألفا من البلاستيك الدقيق لكل شخص سنويا. وينطبق مصطلح "البلاستيك الدقيق" على أي قطعة من البلاستيك يقل قطرها عن خمسة ملليمترات من النفايات البلاستيكية. ومع زيادة كمية النفايات البلاستيكية التي يستخدمها البشر ويتخلصون منها، تزداد كمية المخلفات البلاستيكية الدقيقة المكتشفة في الأسماك والمحار حول العالم. لهذا السبب، تم التحقيق في أنه كلما زاد تناول المنتجات المائية، زاد تناول المواد البلاستيكية الدقيقة.

الجدير بالذكر أن هونغ كونغ وماكاو تشهد أكبر استهلاك للمواد البلاستيكية الدقيقة في العالم من خلال المأكولات البحرية، حيث اتضح أن الناس في هاتين المنطقتين يأكلون 299 ألف و231 ألف من البلاستيك الدقيق سنويا. كما اتضح أن الكوريين، الذين يحتلون المرتبة الأولى في استهلاك المأكولات البحرية في العالم، يأكلون 187 ألف قطعة بلاستيكية دقيقة كل عام دون علمهم. وباستثناء هونغ كونغ وماكاو، فإن كوريا تحتل المرتبة الأولى في العالم حسب الدول.

تجدر الأشارة الى أن كوريا هي الدولة ذات أعلى معدل من استهلاك الفرد من المأكولات البحرية في العالم. وتعد كوريا الجنوبية واليابان والنرويج وإسبانيا من الدول التي تستهلك أكبر قدر من المأكولات البحرية في العالم. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، يستهلك الناس في هذه البلدان الأربعة أكثر من 10 جرامات من البروتين يوميا من المأكولات البحرية.