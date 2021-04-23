تشريعات جديدة تسمح لأبناء الأجانب ذوي الإقامة الدائمة من الحصول على الجنسية

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من المتوقع أن يتمكن أولاد الأجانب ذوي الإقامة الدائمة في كوريا من الحصول على الجنسية الكورية مما يشير إلى تغيير في القانون الصارم في نظام الجنسية الكوري. وكانت قد أعدت وزارة العدل مسودة لتعديل قانون الجنسية تحتوي على ذلك وأشعرت مسبقا بسن القانون يوم أمس الإثنين. وسوف تطبق الوزارة الكورية هذا النظام الذي يمنح الجنسية الكورية لأولاد الأجانب ذوي الإقامة الدائمة والذين ولدوا في البلاد. وإذا أنجب الأجانب حاملو الإقامة الدائمة أولادا في كوريا فسوف يستطيع هؤلاء الأولاد الحصول على الجنسية الكورية بمجرد إبلاغ وزير العدل بالحصول على الجنسية.

يذكر أنه الآن حتى ولو أنجب الأجانب المقيمون الدائمون في كوريا وأكملوا دورات تعليمية منتظمة، فلن يمكن لأولادهم الحصول على الجنسية الكورية إلا بعد بلوغ سن الرشد والحصول على تصاريح التجنس إذا لم يحصل آباؤهم على الجنسية الكورية. وبناء على تعديل القانون، سيمكن للأولاد دون سن ستة أعوام الحصول على الجنسية الكورية دون شروط خاصة، وبالنسبة للأولاد الذين تتجاوز أعمارهم سبعة أعوام سيمكنهم الحصول عليها إذا أقاموا في البلاد أكثر من خمس سنوات.

ولكن ليس كل أطفال المقيمين الدائمين مؤهلين للحصول على الجنسية الكورية، حيث سيتم إعطاء أولوية للمقيمين الدائمين الذين ولدوا في كوريا من جيليْن إلى ثلاثة أجيال أو تربطهم بكوريا علاقة قرابة عميقة أو علاقات تاريخية. فعلى سبيل المثال تعد حالة البروفسور إين يو هان 인요한 في كلية الطب بجامعة يونسي مثالا على ذلك. فقد كان المبشر وليام لينتون 윌리엄 린턴 جدّ البروفيسور إين قد جاء إلى كوريا في عام ألف وتسعمائة واثني عشر خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية وساهم في تعريف المجتمع الأمريكي بحركة الاستقلال الكوري التي بدأت الأول من شهر مارس في عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر.

هكذا أقامت عائلة إين علاقات وطيدة وعميقة مع كوريا عبر ثلاثة أجيال. وأصبح البروفسور إين أول حالة تجنيس خاص في كوريا في عام ألفين وإثني عشر. وحسب تقديرات الحكومة الكورية من المتوقع أن يستفيد حوالي ثلاثة آلاف وتسعمائة شخص من هذا القانون المعدل.