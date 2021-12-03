توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعدل النمو الاقتصادي الكوري

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رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري للعام القادم.

وطبقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء الماضي، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 3% هذا العام، بزيادة نسبتها 0.1% مقارنة بالتوقعات السابقة في شهر سبتمبر الماضي. وقد حافظت المنظمة على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام على مستوى 4% دون تغيير. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 3.3% في العام القادم، فيما توقع بنك التنمية الآسيوي وصول المعدل إلى 3.1%، بينما توقعت الحكومة الكورية والبنك المركزي الكوري ومعهد التنمية الكوري أن يصل المعدل إلى 3%. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد رفعت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 4%، بزيادة 0.2% مقارنة بتوقعاتها السابقة في شهر مايو الماضي، فيما خفضت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي للدول المتقدمة الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان. وتوقعت المنظمة أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% هذا العام، و4.5% في العام القادم، و3.2% في عام 2023. وأرجعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السبب في رفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري إلى تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي والانتعاش في الصادرات والاستثمار. وفي الواقع، شهدت الصادرات الكورية في شهر نوفمبر الماضي زيادة بنسبة 32.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتجاوزت لأول مرة مستوى 60 مليار دولار على الإطلاق على أساس شهري. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى زيادة القلق بشأن استقرار السوق المالية نتيجة لارتفاع أسعار العقارات وزيادة الديون الأسرية. ونصحت كوريا الجنوبية بتعزيز سياسات سلامة إدارة الديون الأسرية وزيادة المعروض من العقارات من أجل التعامل مع ذلك القلق. وقال وزير المالية "هونغ نام كي" إنه من المتوقع أن تحقق كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا بوتيرة أسرع مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام 2023.