رفع القيود المفروضة على عدد ووقت الرحلات الجوية إلى مطار إنشتون الدولي

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تم رفع القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار إنتشون الدولي، والقيود المفروضة على الوافدين من الخارج غير المطعمين، والتي تشمل الخضوع لحجر صحي لمدة 7 أيام، وذلك بدءا من يوم الأربعاء الماضي، مما أدي إلى عودة الحياة في كوريا الجنوبية إلى طبيعتها بشكل كامل.

بهذا من المتوقع أن يشهد عدد الرحلات الجوية إلى مطار إنتشون زيادة كبيرة ليرتفع في الخريف القادم إلى المستوى الذي كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

وقامت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل برفع القيود التي فرضتها في شهر أبريل من عام 2020 على عدد الرحلات القادمة في الساعة، ووقت الرحلات الجوية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبموجب تلك القيود، تم تخفيض عدد الرحلات الجوية القادمة إلى مطار إنتشون إلى 20 رحلة في الساعة، وحظر إقلاع الطائرات وهبوطها بعد الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي.

ومع رفع القيود، من المتوقع أن يتم توسيع الرحلات الجوية من وإلى كوريا الجنوبية بشكل أكبر مما كان مخططا له.

وكانت وزارة الأراضي قد خططت لزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية على مراحل، وبما يتراوح بين 100 رحلة و300 رحلة أسبوعيا، ليرتفع في غضون هذا العام إلى مستوى 50% مما كان عليه قبل جائحة كورونا.

لكن الوزارة قررت زيادة عدد الرحلات بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على السفر بعد استقرار وضع كورونا داخل وخارج البلاد، حيث قررت زيادة عدد الرحلات بمقدار 130 رحلة أسبوعيا، أي أكثر مما هو مخطط له، ليكون 230 رحلة أسبوعيا.

كما قررت السماح لمطار إنتشون الدولي بزيادة عدد الرحلات الدولية من وإلى كوريا بناء على حجم الطلب، بدءا من يوم الأربعاء الماضي.

إلى جانب هذا، تم رفع إلزامية الحجر الصحي لمدة 7 أيام التي كانت مفروضة على الوافدين من الخارج غير المطعمين.

وكانت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد اتخذت قرارا في هذا الشأن يوم الثالث من يونيو، ودخل القرار حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.

وبهذا لن تطلب الحكومة الكورية من الوافدين من الخارج غير المطعمين الخضوع لحجر صحي عند دخولهم البلاد، وبغض النظر عن جنسياتهم.

لكن الحكومة ستستمر في الطلب من الوافدين الخضوع لاختبارات وتشخيص الإصابة قبل وبعد دخولهم كوريا.

ومن المتوقع أن يسهم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية في انتعاش لشركات الطيران الكورية، واستقرار في أسعار تذاكر الطيران، وحل الصعوبات التي كانت تعاني منها الشركات الكورية في أنشطتها الاقتصادية في الخارج، بسبب نقص تذاكر الطيران.

الجدير بالذكر أن الرحلات الجوية الدولية من وإلى كوريا الجنوبية قد تعافت بنسبة 13%، فيما تعافت الرحلات على مستوى العالم بنسبة بلغت حوالي 70%.