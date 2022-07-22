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هيونا تصدر ألبوما جديدا

#أخبار الساحة الفنية l 2022-07-29

من أغانى القمة

ⓒ P NATION

أصدرت المطربة "هيونا" ألبومها الثامن الجديد بعنوان "نابيليرا"، وهي عبارة كورية تعني "تطير مثل الفراشة". وجاء إصدار الألبوم الجديد بعد عام ونصف من غياب المطربة "هيونا" عن الساحة الغنائية.

وتتميز الأغنية "نابيليرا" بإيقاعات لاتينية استوائية تتناسب مع موسم الصيف. وكتبت "هيونا" كلمات أغنية "نابيليرا" بالتعاون مع مع المطرب "ساي" وصديقها المطرب "داون". 

وقد أعلنت "هيونا" و"داون" مؤخرا عن خطوبتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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