هايلايت تصدر ألبوما جديدا

علا الشربيني: أفكر في كتابة جزء ثانٍ من رواية هالليو او كتابة رواية جديدة عن كوريا
2022-11-11
#أخبار الساحة الفنية l 2022-11-12
عادت فرقة "هايلايت" الشبابية المكونة من 4 أعضاء بإصدار ألبومها الكامل الرابع الجديد بعنوان "بعد الغروب" يوم السابع من نوفمبر.
ويضم هذا الألبوم الجديد 5 أغاني، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "وحيد".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الفرقة عن ألبوم جديد بعد 8 أشهر من إصدار ألبومها الكامل السابق بعنوان "حلم اليقظة".
2022-11-11
2022-11-11
2022-11-11
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;