هايلايت تصدر ألبوما جديدا

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عادت فرقة "هايلايت" الشبابية المكونة من 4 أعضاء بإصدار ألبومها الكامل الرابع الجديد بعنوان "بعد الغروب" يوم السابع من نوفمبر.

ويضم هذا الألبوم الجديد 5 أغاني، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "وحيد".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الفرقة عن ألبوم جديد بعد 8 أشهر من إصدار ألبومها الكامل السابق بعنوان "حلم اليقظة".