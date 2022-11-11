الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

هايلايت تصدر ألبوما جديدا

#أخبار الساحة الفنية l 2022-11-12

من أغانى القمة

ⓒ Around Us Entertainment

عادت فرقة "هايلايت" الشبابية المكونة من 4 أعضاء بإصدار ألبومها الكامل الرابع الجديد بعنوان "بعد الغروب" يوم السابع من نوفمبر.

ويضم هذا الألبوم الجديد 5 أغاني، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "وحيد".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الفرقة عن ألبوم جديد بعد 8 أشهر من إصدار ألبومها الكامل السابق بعنوان "حلم اليقظة".

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;