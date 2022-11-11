جين عضو فرقة بي تي إس يقدم طلبا لإلغاء تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية

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قدم المطرب "جين" عضو فرقة "بي تي إس" طلبا لإدارة التجنيد لإلغاء طلبه السابق بتأجيل التحاقه بالخدمة العسكرية الإلزامية..

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية أن جميع الأعضاء السبعة في الفرقة سيؤدون خدمتهم العسكرية.

ومن المتوقع أن ينضم المطرب "جين"، وهو أكبر أعضاء الفرقة سنا، إلى الجيش في نهاية العام الجاري.

وتم اتخاذ القرار بعدم تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية لأعضاء الفرقة بعد أن أثارت قضية الفرقة "بي تي إس" جدلا حادا خلال عام مضى حول ما إذا كان يجب على الفرقة الحصول على إعفاءات لأعضائها، تقديرا لمساهمتهم في تحسين صورة البلاد.

وفي كوريا الجنوبية، يجب على جميع الرجال الأصحاء أداء الخدمة العسكرية في الجيش لمدة عامين تقريبا.