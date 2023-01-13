تغيير مكان حفل بلاك بينك في الرياض

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تم تغيير مكان حفل فرقة "بلاك بينك" في الرياض ليكون المكان الجديد للحفل في ساحة البوليفارد للمهرجانات الدولية.

ولم يطرأ أي تغيير في موعد الحفل، حيث ستأتي الفرقة إلى الرياض في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم العشرين من يناير الجاري كما هو مقرر.

وكان من المخطط أن يقام حفل الفرقة في مسرح "مرسول بارك" في جامعة الملك سعود في الرياض.

والرياض ليست سوى إحدى المحطات في منطقة الشرق الأوسط التي تخطط فرقة "بلاك بينك" لزيارتها، إذ ستقدم الفرقة حفلها الأول في المنطقة في الرياض يوم العشرين من يناير، ثم ستحط الرحال في أبو ظبي بالإمارات يوم الثامن والعشرين من يناير، ثم تنطلق إلى ماليزيا وإندونيسيا وتايوان والفلبين وسنغافوره وأستراليا