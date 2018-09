Le festival des lucioles de Muju vous met des étoiles plein les yeux

ⓒ Getty Images Bank

La 22e édition du festival des lucioles de Muju est l’occasion rêvée pour s’émerveiller du ballet lumineux de ces fascinants coléoptères. Cette fête écologique a débuté en 1997 et attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs.









Muju se trouve dans la province de Jeolla du Nord, à 180 km au sud de Séoul. C’est une région particulièrement célèbre pour ses sports d’hiver où l’on peut admirer une nature luxuriante et préservée.





Pendant neuf jours, l’accent est mis sur la protection de la faune et de la flore à travers un programme aussi ludique que didactique. L’objectif principal de cet événement annuel est de sensibiliser les visiteurs à l’écologie. En prenant conscience de la beauté et de la fragilité des lucioles, il est plus aisé d’appréhender pourquoi et comment protéger leur habitat naturel. Pour cela, une exposition photographique sur le monde passionnant des insectes et un camp écologique ouvrent leurs portes à toute la famille.





ⓒ YONHAP News

Ce n’est pas un hasard si les lucioles sont mises à l’honneur : il s’agit du 322e trésor naturel du pays. Le thème de cette année est « lumière de la nature, lumière de la vie, lumière du futur ». L’une des activités les plus emblématiques du festival est la promenade au clair de lune menant à l’ancien pont surplombant le ruisseau Namdaecheon, là où les lucioles se livrent à une poétique parade lumineuse.





ⓒ YONHAP News

De nombreux événements sont également proposés pendant le reste de la journée, comme des performances de pansori, le chant traditionnel coréen, ou des démonstrations de taekwondo, l’art martial coréen. Ce festival vert vous offre une chance de prendre un grand bol d’air frais tout en découvrant la culture du pays du Matin clair. C’est aussi l’occasion pour les enfants d’admirer des lucioles en vrai pour la première fois, et pour les adultes de se remémorer des souvenirs d’enfance.