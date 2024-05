L'ambassadeur sud-coréen en Russie assiste à l'investiture de Poutine

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur de Corée du Sud en Russie, Lee Do-hoon, a assisté à la cérémonie d'investiture du président russe Vladimir Poutine pour un cinquième mandat, qui s'est déroulée mardi au Kremlin.La présence d'un représentant du gouvernement sud-coréen à cet événement aurait été décidée en tenant compte de la nécessité pour Séoul de gérer ses relations avec Moscou dans un contexte où plusieurs questions bilatérales demeurent en suspens.Le Kremlin a annoncé avoir adressé des invitations aux diplomates accrédités en Russie, qu'ils soient des pays amicaux ou inamicaux, mais non pas aux dirigeants étrangers, considérant cette cérémonie comme un « événement intérieur ».La Russie avait désigné de nombreuses nations comme étant « inamicales » après leur participation aux sanctions occidentales contre Moscou, prises suite à l' « Opération militaire spéciale » de ce dernier en Ukraine en février 2022. La Corée du Sud avait été classée parmi ces dernières en mars 2022, aux côtés des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Japon et des pays membres de l'Union européenne.Toutefois, les possibilités d'amélioration des relations bilatérales entre la Corée du Sud et la Russie restent toujours ouvertes. Récemment, l'ambassadeur russe à Séoul, Georgy Zinoviev, a qualifié le pays du Matin clair comme « le pays le plus amical parmi les inamicaux ». En outre, lors de la cérémonie de remise des lettres de créance de l'ambassadeur sud-coréen Lee, organisée en décembre dernier, Poutine a déclaré que la restauration des relations entre son pays et la Corée du Sud dépendait de cette dernière et que Moscou y était prêt.Du côté de la Corée du Nord, son agence de presse officielle, la KCNA, a annoncé aujourd'hui que Kim Jong-un avait envoyé une lettre à Poutine à l'occasion de son investiture. Dans sa missive, le dirigeant nord-coréen a félicité son homologue russe et lui a souhaité des succès pour ses futures responsabilités envers l'Etat et le peuple russes.