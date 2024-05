Centre culturel coréen de New York : création d’un mur dédié au hangeul

Photo : YONHAP News

Un immense mur de 22 mètres de haut, rempli de messages en hangeul, l'alphabet coréen, va être installé sur le nouveau bâtiment du Centre culturel coréen de New York. L’institution situé à Manhattan a annoncé, hier, avoir lancé ce projet en collaboration avec l'artiste coréen de renommée internationale, Kang Ik-joong.Celles ou ceux qui souhaitent voir les citations ou les phrases qui leur sont chères figurer sur ce grand mur peuvent soumettre leurs propositions via le site Internet www.hangeulwall.org et ce tout au long du mois de mai. Les textes saisis en anglais seront automatiquement traduits en coréen.Un millier de propositions seront sélectionnées pour créer cette œuvre murale qui sera dévoilée au public en septembre prochain. Selon le Centre culturel, plusieurs célébrités ont déjà déposé leurs textes sur la plateforme. Parmi elles, les actrices Han Hyo-joo, Lee Honey, Han Ji-min, les acteurs Ryu Seung-ryong et Lee Byung-hun, ainsi que le groupe de k-pop Boy Next Door.