Photo : YONHAP News

Avril 2024 sera gravé comme le mois d’avril le plus chaud de l’Histoire dans la mémoire des sud-Coréens. Selon une étude publiée, hier, par Météo-Corée, le mois dernier, la température moyenne s’est élevée à 14,9°C au pays du Matin clair. C’est 2,8°C de plus que la normale.Du jamais vu depuis l’établissement des statistiques en 1973. Rappelons que mi-avril, il y avait même des jours où le mercure a grimpé jusqu’à 30°C.Par ailleurs, le taux de précipitation a été de 80,4 mm, soit à la hauteur de la saison. Quant aux jours de poussières jaunes, on en a compté 3,6. La moyenne, pour information, est de 2,1 jours.