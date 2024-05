« 2024 Korea Season » : la Corée du Sud fait rayonner sa culture en France de mai à octobre

Photo : KBS News

La Corée du Sud va faire découvrir sa culture aux Français ou aux visiteurs des autres pays dans l’Hexagone. Pour cela, son ministère de la Culture vient de lancer un ambitieux projet qu’il a baptisé « 2024 Korea Season », et ce, pour une durée de six mois.Un total de 17 institutions et associations d’artistes concernées participeront aux 34 événements programmés, allant des pièces de théâtre aux expositions, sans oublier l’artisanat, pour n’en citer que quelques-uns. Ils auront lieu dans plusieurs villes, dont Paris, Avignon ou Nantes.Le coup d’envoi est donné ce jeudi par le spectacle de danses de rue « Urban Pulse Uprising » au théâtre du Châtelet à Paris. Le choix de ce répertoire n’est pas anodin, puisque le breaking fera son entrée au programme olympique pour Paris 2024. Deux équipes, l’une du pays du Matin clair (1MILLION) et l’autre de la France (Pockemon Crew) se produisent pour une battle amicale.Autre point d’orgue du grand projet. Il s’agit de la « Korea House », organisée pendant les prochains JO, qui s’ouvriront le 26 juillet. Une très large variété de contenus culturels sont au rendez-vous : de la musique, des séries TV, des films, des produits de beauté, le tourisme, ou encore du ballet traditionnel.Le ministre de la Culture, Yoo In-chon, actuellement en visite dans la capitale française, doit assister au spectacle d’ouverture d’aujourd’hui, aux côtés de plusieurs personnalités locales. Parmi eux, son ancien homologue, Jack Lang.Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.koreaseason.co.kr.