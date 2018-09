Picnic Festival 2018

Date : le 15 septembre 2018

Lieu : scène en plein air du parc Pyeong-hwa Nuri d’Imjingak, à Paju





La saison des festivals musicaux est venue avec l’arrivée de l’automne. Le Picnic Festival aura lieu le 15 septembre sur la scène en plein air au sein du parc Pyeong-hwa Nuri d’Imjingak, à Paju, une ville située tout près de la frontière intercoréenne.





Voici les groupes et artistes à l’affiche de l’événement : les groupes YB, No Reply, les duos acoustiques J-Rabbit et The Ade, les chanteurs Zion.T et Lee Ji-hyung ainsi que la chanteuse Baek Ji-young.





Ce festival est fait pour ceux qui veulent apprécier leur belle musique en pique-niquant en famille, entouré par la nature verdoyante !