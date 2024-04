Action collective des médecins : les professeurs de Yonsei et Korea vont suspendre les soins une fois par semaine

Photo : KBS News

Les professeurs de la faculté de médecine de l'Université Yonsei avaient décidé de suspendre dès le 30 avril, et une fois par semaine, les consultations externes et les opérations. Leur comité d’urgence a annoncé, hier, que cette suspension hebdomadaire se poursuivra jusqu’à la fin du mois prochain.Cette décision a été prise, selon le comité, à partir du choix individuel des enseignants. Et ce, pour assurer des soins sûrs pour les patients et préserver les compétences médicales et la santé des professeurs. Il a également souligné qu'il observerait les changements de position du gouvernement et la possibilité du retour en toute sécurité des étudiants, des internes et des résidents.Leurs confrères de l'université Korea, de leur côté, ont décidé hier de faire de même. Cependant, ils se sont engagés à s’efforcer de maintenir les soins aux patients en situation d'urgence et en soins intensifs.Le comité a expliqué que cette suspension avait pour but de garantir la sécurité des patients et de permettre aux professeurs de récupérer de la fatigue accumulée ces dernières semaines. Il a également indiqué qu'en cas de poursuite de la situation actuelle jusqu'à fin mai, il envisagerait de modifier les modalités de traitement en tenant compte de l'état de santé des professeurs.