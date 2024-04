Photo : YONHAP News

Le 24 mai, une date à retenir si vous êtes fan de BTS et plus particulièrement de RM, car le leader du septuor doit sortir ce jour-là sont deuxième album solo. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, Big Hit Music.Le nouvel album de RM s’intitule « Right Place, Wrong Person » et doit contenir au total 11 morceaux. Il décrit les moments où l’on se sent quelque part étranger.Rappelons que tous les membres des Bangtan Boys accomplissent actuellement leur service militaire.