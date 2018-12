Base américain de Yongsan : un long processus de dépollution des sols

ⓒYONHAP News

La ville de Séoul a publié aujourd’hui les résultats de son enquête sur la pollution des eaux souterraines aux abords de la base militaire américaine de Yongsan. La situation est préoccupante. Parmi les substances toxiques détectées, la concentration de benzène, hautement cancérigène, est 1 170 fois supérieure au seuil autorisé par la loi sud-coréenne. Cette pollution ne date pas d’hier. La première découverte remonte à 2001 quand une fuite d’huile a été identifiée dans la station de métro de Noksapyeong, à deux pas de la base américaine de Yongsan. Depuis, la municipalité de Séoul a installé des puits d’observation dans la zone concernée, et elle effectue régulièrement des opérations de purification et des prélèvements destinés à faire l’état des lieux. Par conséquent, le niveau de pollution continue à baisser d’année en année. Toutefois, il reste toujours largement au-dessus du plafond fixé par la loi.





Le site en question a un statut particulier. S’il s’agit d’un territoire sud-coréen à part entière, son accès est longtemps resté interdit aux citoyens du pays du Matin clair. Cet opprobre trouve son origine dans l’impérialisme du Japon il y a 110 ans. Durant la guerre russo-japonaise, Tokyo a fait de ce site le camp de stationnement de son armée en 1904. Depuis, la base de Yongsan est devenue la garnison pour les forces militaires étrangères. Après la capitulation du Japon, c’est la 7e division du 24e corps de l’armée américaine qui en a pris possession après avoir débarqué à Incheon en septembre 1945. Et lors de la guerre de Corée, éclatée en 1950, le gouvernement sud-coréen a mis officiellement ce vaste terrain à disposition des forces américaines stationnées dans la péninsule. Ainsi, cette base est devenue le quartier général américain, et elle est restée une « terre défendue » pour les sud-Coréens depuis plus de 50 ans. Elle sera bientôt restituée aux citoyens. En effet, les GI’s lui ont fait leurs adieux pour s’installer à Pyeongtaek, à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale. Séoul et Washington s’étaient mis d’accord sur ce déménagement en 2003. La Corée du Sud avait annoncé son projet d’aménagement de la base de Yongsan en un parc national. Actuellement, l’étude d’avant-projet du parc est en cours d’élaboration. Récemment, quelques visites de citoyens en bus ont été organisées sur ce site. Ainsi, l’interdiction est en train de se lever peu à peu.





Comme la base de Yongsan est longtemps restée hermétique, les autorités locales ne pouvaient pas savoir exactement ce qui se passe à l’intérieur. Sans la fuite d’huile à la station de métro de Noksapyeong, les sud-Coréens n’auraient jamais pris connaissance du problème de pollution des eaux souterraines. Depuis cette révélation, la ville de Séoul s’applique certes à faire la lumière sur la situation et à dépolluer les eaux, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Il sera possible de trouver une solution fondamentale à ce problème une fois la base de Yongsan entièrement rétrocédée au pays du Matin clair.