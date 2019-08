Maedup, l’art des nœuds coréens

ⓒ Getty Images Bank

Le « maedup » est l’art des nœuds. « Nœud » est d’ailleurs la signification du mot. Faits de petites cordelettes colorées, les objets créés sont aussi divers que variés. On retrouve les nœuds artistiquement entrelacés sur des vêtements, en bijoux, en accessoires comme les portes-clés, ou comme décorations à accrocher au mur, par exemple.





C’est un art qui est apparu au 1er siècle de notre ère, et inutile de dire que son savoir-faire s’est transmis de génération en génération. Il existe des dizaines de techniques qu’on appellera « motifs », dont le nœud libellule, lotus, chrysanthème, etc. Pour ce faire, on utilise des petites cordelettes de soie. En général, une seule est nécessaire à la réalisation d’une belle œuvre que l’on sera fier d’exhiber. Les couleurs sont souvent joyeuses et les formes très sinueuses, grâce aux différents nœuds formés.





ⓒ YONHAP News

Il existe de nombreux artistes noueurs, mais nous aimerions vous en présenter deux en particulier. La première est Kim Hee-jin, maîtresse-artisane et trésor national vivant de Corée. Aujourd’hui âgée de 85 ans, l’artiste n’a jamais cessé de pratiquer cet art traditionnel. Elle en a même écrit deux ouvrages : « Notre magnifique maedup » et « Les nœuds coréens traditionnels ».





ⓒ YONHAP News

L’autre artiste que nous aimerions vous présenter est sud-Coréenne aussi, et francophone de surcroît. Elle vit et travaille dans l’Hexagone depuis plus de 30 ans. Il s’agit de Kim Sang-lan. Elle a été faite Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par le ministère français de la Culture, et elle est aussi l’auteure de l’ouvrage « L'art du maedup, nœuds coréens : Bijoux et accessoires ». Le travail de l’artiste âgée de 67 ans a déjà été exposé à de nombreuses reprises dans différents lieux, tels que la Maison de la Chine et le Grand Palais, à Paris. A noter que Kim Sang-lan ne pratique pas que l’art du nœud, mais qu’elle produit également d’autres œuvres sur différents supports, toujours en rapport avec la fibre et le textile.





ⓒ kimsanglan.art