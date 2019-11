Halloween en Corée du Sud

ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Sud, et ce chaque année, de plus en plus d’événements sont organisés autour du thème d’Halloween pour le bonheur de beaucoup d’étrangers, mais pas que ! Cette fête automnale n’est pas dans la tradition coréenne, mais de plus en plus de sud-Coréens n’hésitent pas à se maquiller et porter un costume, pour le plus grand plaisir des enfants.





ⓒ Getty Images Bank

Les événements sont bien plus nombreux dans la capitale, c’est donc sur certains d’entre eux que nous allons nous pencher. Comme vous vous en doutez, la fête d’Halloween n’est pas réservée qu’aux enfants, c’est pourquoi nous allons faire un petit tour d’horizon des activités organisées à cette occasion, qu’elles soient pour les petits ou pour les grands.

Halloween étant célébrée le weekend précédent le 31 octobre, c’est le samedi 26 octobre qu’a été organisée une grande rencontre au grand parc des enfants de Séoul. Un événement qui a réuni beaucoup de monde cette année encore. Le même jour, au nord du fleuve Han cette fois-ci, les enfants (et certains parents) ont arboré leur plus beau costume lors d’une chasse aux bonbons dans le parc des familles de Yongsan. Les enfants étaient tous plus craquants les uns que les autres, dans leur déguisement de dinosaure, de fantôme, de princesse...





ⓒ YONHAP News

Concernant les événements dédiés aux plus grands, l’Escape : Psycho Circus Korea, au grand parc de Séoul, a organisé une gigantesque soirée sous le thème de l’horreur avec de la musique électronique. Il y a également eu, pour les plus sportifs, le Zombie Run Festival qui s’est tenu au parc de l’hippodrome de Gwacheon en banlieue de Séoul. Son nom veut tout dire… il suffit de courir pour sauver votre vie ! Le parc d’attraction Everland de Yongin situé en périphérie de Séoul, propose jusqu’au 17 novembre le Zombie Buster Blood City 3, qui est une reproduction de ville envahie de zombies. Le village folklorique n’est pas en reste avec « L’horreur de la zone des fantômes » où vous pourrez voir de vos propres yeux 15 fantômes tirés de la culture traditionnelle coréenne.





ⓒ KBS News

Evidemment, les étrangers étant les plus nombreux à fêter Halloween, il était évident que le quartier d’Itaewon propose son festival. D’autres événements ont eu lieu dans différentes villes aux quatre coins du pays, mais ceux de Séoul étant les plus nombreux et sans aucun doute les plus fréquentés, nous avons tenu à vous les présenter.