Les plus belles chansons d’automne

ⓒ Getty Images Bank

Cette semaine, nous souhaitons vous faire découvrir les plus beaux airs automnaux « made in Korea ». Réécoutez notre rubrique durant laquelle nous diffusons des extraits. Et pour apprécier ces belles mélodies en intégralité et vous en imprégner, partez à leur recherche sur Internet.

Voici notre sélection :





1971

Choi Yang-sook – Lettre d’automne (최양숙 - 가을 편지)

Kim Sang-hee – Le long du chemin des cosmos en fleur (김상희 - 코스모스 피어 있는 길)





1982

Chae Eunok – Les amants d’automne (채은옥 – 가을의연인)





1983

Bangmi – Je tomberai amoureuse de toi cet automne (방미 - 올 가을엔 사랑할거야)

Patti Kim – Toi qui m’as quittée en me laissant l’automne (패티김 - 가을을 남기고 간 사랑)





1987

Shin Gye-haeng – Amour d’automne (신계행 – .가을사랑)

Lee Moon-sae – Quand viendra l’automne (이문세 - 가을이 오면)





1989

Ham Hyun-sook – Au-delà de l’automne de Vivaldi (함현숙 - 비발디의 가을저편)





1994

Yun Do-hyun – Devant la poste d’automne (윤도현 - 가을 우체국 앞에서)