Réformes médicales : lancement de la Commission dédiée

Photo : YONHAP News

Malgré un premier recul du gouvernement sur son projet initial d’augmentation du nombre d’étudiants en médecine, son bras de fer avec les professionnels de santé est loin d’être fini.Sur fond de ce rapport de force, la Commission spéciale de réformes médicales a été mise sur pied aujourd’hui sous l’autorité directe du président de la République. Avec pour enjeu de se pencher sur les projets à mener à moyen et à long termes, les investissements dans les soins essentiels ainsi que bien d’autres sujets de société concernés.La nouvelle instance est composée d’un total de 27 membres. Parmi eux, certains sont recommandés par dix organisations des « fournisseurs » de soins de santé et cinq de celles de leurs « consommateurs ». Cinq experts et les chefs de six institutions gouvernementales les rejoignent.Pourtant, l’association médicale, la KMA, celle de médecins internes, tous deux fers de lance de la contestation contre le projet gouvernemental, ainsi que l’académie des sciences médicales (KAMS) ont boycotté la proposition.Noh Yun-hong, qui dirigera la commission, les appelle à participer elles aussi aux discussions au plus vite, afin de trouver une solution à la crise. L’organisme a tenu aujourd’hui sa première réunion.