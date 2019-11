Centre d’arts de Séoul et Ballet national de Corée: « Casse-noisette » 2019

« Casse-noisette », du Ballet national de Corée, revient à la fin de l’année !





Depuis 2000, le Centre d’arts de Séoul et le Ballet national de Corée présentent chaque hiver cette pièce créée par le compositeur Tchaïkovski. C’est le sommet du ballet classique, avec une musique romantique et des danses variées, ainsi que des costumes et des décors somptueux.





La compagnie représentera la chorégraphie d’Iouri Grigorovitch, qui a dirigé le Ballet du Théâtre Bolchoï pendant 33 ans. Il s’agit de la version de cette pièce la plus grandiose et spectaculaire.





L’histoire : la veille de Noël, lors d’un réveillon chez elle, Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de soldat. La nuit, par enchantement, le casse-noisette s’anime et elle passe une nuit onirique et féerique.





Date : les 14 et 15 décembre 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/