La croissance sud-coréenne au 3e trimestre s’élève à 0,4 %

La croissance économique de la Corée du Sud a atteint 0,4 % au troisième trimestre de cette année. Le déflateur du produit intérieur brut (PIB) a enregistré sa baisse la plus importante depuis 20 ans. C'est ce que nous apprennent les chiffres provisoires relatifs à la période juillet-septembre 2019, publiés le 3 décembre par la Banque de Corée (BOK).





Selon celle-ci, l’estimation rapide faite en octobre est confirmée aussi bien pour le PIB réel, qui a augmenté de 0,4 % entre le deuxième et le troisième trimestre, que pour la croissance du pays en glissement annuel, qui a atteint 2 %. L'estimation rapide pour un trimestre est faite sur la base des données des deux premiers mois et des prévisions du troisième mois, alors que l'estimation provisoire prend en compte les données des trois mois. À moins d'un grave problème inattendu dans les exportations ou d’un cas de force majeure, il n'y a guère de différence entre ces deux prévisions.





Par secteur, les exportations restent le principal moteur de l’essor économique du pays. Elles ont contribué à la croissance du troisième trimestre à hauteur de 4,6 points. La consommation privée, quant à elle , comptait pour 0,2 point. En revanche, la contribution de l'investissement en construction à la croissance a été négative de 6 points. Par acteur, la contribution du gouvernement a reculé alors que celle du secteur privé a progressé. Le revenu national brut (RNB) réel, de son côté, a augmenté de 0,6 % par rapport au deuxième trimestre. En glissement annuel, il a crû de 0,4 %.





Le déflateur du PIB, un indicateur permettant de mesurer l'inflation, a diminué de 1,6 % sur un an, enregistrant la plus forte baisse depuis le deuxième trimestre 1999, date à laquelle il avait reculé de 2,7 %. Cet indice prend en compte non seulement l'évolution des prix à la consommation, mais aussi celles des prix des exportations, des prix des importations et des prix des biens d'investissement. La forte baisse du déflateur du PIB au T3 s'explique notamment par la chute des prix des biens d'exportation tels que les semi-conducteurs, les produits chimiques et les produits sidérurgiques. Le déflateur des exportations a en effet été de -6,7 % au troisième trimestre, et celui des prix à la consommation intérieure de 1 % contre 1,7 % au deuxième trimestre.





La banque centrale sud-coréenne indique que la baisse des prix des exportations pourrait déboucher sur une dégradation de la rentabilité des entreprises exportatrices, ce qui, à son tour, pourrait affecter l'investissement, l'emploi et les recettes fiscales du pays. Elle a toutefois balayé les inquiétudes sur une possible déflation, rappelant que le problème ne touchait pas les prix à la consommation intérieure.





Si l'objectif de croissance fixé par le gouvernement sud-coréen pour 2019 est de de 2 %, la BOK a baissé ses estimations, annoncées en juillet dernier, de 0,2 point pour cette année et l’année prochaine, pour les porter respectivement à 2 % et 2,3 %. Pour atteindre l’objectif de la Cheongwadae, la croissance du quatrième trimestre devra se situer entre 0,93 % et 1,30 %. Les observateurs estiment qu’elle sera cependant difficile à atteindre vu la tendance actuelle : la croissance de la consommation privée devrait enregistrer sa plus forte baisse depuis six ans cette année, et les exportations ne cessent de reculer, et ce pour le 12e mois consécutif. L’administration Moon garde toujours espoir d'atteindre son ambition et, pour y arriver, cherche à accélérer l'exécution de son budget.