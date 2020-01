Mcloudoc et ses services de centralisation de documents

© NETID

Le concept de « centralisation des documents » a été inventé, ici, en Corée du Sud. Et c’est le groupe sidérurgiste POSCO qui a été la première entreprise à adopter ce concept en 2010. Dans ce système, les employés ont tous l’interdiction d’enregistrer les documents sur leurs ordinateurs personnels, mais doivent le faire sur le lecteur central de l'entreprise. Ce faisant, la société peut empêcher ses employés et partenaires de divulguer des informations à l’extérieur, et cela renforce aussi la collaboration.





Sur ce segment, Mcloudoc estle numéro un sud-coréen dont le PDG a été le premier à dire qu’un tel service pourrait remplacer les solutions de sécurité d’antan, et cela a suscité une réponse enthousiaste des entreprises.





