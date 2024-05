Ordre du Mérite pour la fondation nationale : remise à titre posthume à Louis Marin

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a remis, à titre posthume, la médaille patriotique de l'ordre du Mérite pour la Fondation nationale à Louis Marin, un Français qui a soutenu les Coréens pendant l’occupation japonaise.La cérémonie a été organisée mardi par la ministre des Patriotes et des Anciens combattants, Kang Jung-ai, à l'Ambassade de Corée du Sud à Paris. La médaille, décernée en 2015, a été transmise au président de l'Académie des sciences d'outre-mer dont il a été membre titulaire et ce, faute d'avoir pu retrouver ses descendants.Né en 1871 et mort en 1960, Marin était un homme politique français qui a été cinq fois ministre et douze fois député entre 1905 et 1952. En août 1919, il avait participé à un banquet organisé par la mission diplomatique du gouvernement provisoire de Corée à la Conférence de la paix de Paris. Ensuite, il avait activement parrainé les actions des Coréens pour l'indépendance. En 1921, il avait même créé le groupe d'amitié Corée-France et en était devenu le premier président.Lors de la cérémonie de remise de médaille, la ministre Kang a déclaré que Séoul s'efforcera de faire en sorte que Marin puisse rester dans la mémoire comme un symbole d'amitié entre les deux nations.