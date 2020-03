ⓒ Getty Images Bank

Série spéciale pour le mois de mars : « Les femmes dans la littérature »

La quatrième nouvelle : « Duo » d’Eun Hee-kyung









C’était Jeong-sun qui avait insisté pour qu’elles aillent jusqu’à Paldal-ro, une rue bordée de restaurants spécialisés dans les grillades. Elle ne voulait pas que sa fille, qui était enfin rentrée dans sa propre ville natale, mange du kimchi fade, pas assez épicé, dans n’importe quelle cantine, même si elle ne pouvait pas préparer un repas elle-même.

D’ailleurs, c’était l’anniversaire de sa fille, In-hye. Sept ans se sont écoulés depuis son mariage. Pendant ce temps-là, elle n’avait pas dû correctement fêter son anniversaire, car elle devait tenir son ménage à Séoul et s’occuper de son mari et de son enfant. Peut-être parce qu’elle avait fait un long trajet, le visage d’In-hye laissait apparaître la fatigue d’une femme, trentenaire, épuisée par le poids de la vie.





Publié en 1995, « Duo » est raconté du point de vue de Jeong-sun et de sa fille, In-hye.









« Maman, il te manque ? » a demandé In-hye.

« Je ne sais pas... Je n’arrive toujours pas à croire qu’il soit parti. » a répondu Jeong-sun.

« Souviens-toi comment il t’a tourmentée. En effet, il était souvent insupportable. Tu as souffert énormément à cause de son infidélité. » a dit la fille.

« Tu ne devrais pas parler comme ça de ton père ! Infidélité ? Je t’ai déjà dit que tout le monde vivait comme ça à cette époque-là. » a reproché la mère.

« Je resterai avec toi encore quelques jours. Quand pourrais-je passer du temps avec toi comme ça ? Nous allons dire du mal de lui, ça te dit ? » a proposé la fille.

« Non, je ne le ferai pas, moi. Je ne dirai pas de mal de ton père. » a dit la mère.

Les deux femmes ont tourné en même temps la tête vers la photo du défunt. Tout comme elles l’avaient fait jusque-là, la mère et la fille ont noyé leur tristesse au fond de leurs yeux : seule une sérénité durcie flottait sur leur rétine.

* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Un duo fait référence à une pièce musicale jouée par deux interprètes. Dans ce récit, la vie de Jeong-sun et d’In-hye est comparée à un duo. Les deux femmes sont devenues épouses et mères à deux périodes différentes et semblent avoir vécu des vies différentes. Cependant, elles finissent par mener une même vie, épuisante et solitaire, dans une société machiste. La mère et la fille découvrent la lassitude dans la solitude de l’une et de l’autre et présentent ainsi un duo émouvant.









Auteur :

Eun Hee-kyung est née en 1959 à Gochang dans la province de Jeolla du Nord. Elle fait ses débuts en tant qu’écrivaine en 1995 en remportant le concours des jeunes talents littéraires organisé par le quotidien Donga avec sa nouvelle « Duo ».