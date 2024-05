Journée des parents : quel est le cadeau idéal ?

Photo : YONHAP News

Le 8 mai, c’est la Journée des parents en Corée du Sud. Contrairement à certains pays où on célèbre séparément la fête des mères et celle des pères, ici, au pays du Matin clair, on les honore en une seule fois. Le cadeau, par tradition et excellence, est un œillet ou un panier d’œillets. Et sinon ?A l’approche du jour-J, Focus Media Korea, une société spécialisée dans les publicités dans les ascenseurs, a mené une enquête auprès d’environ 2 200 individus âgés de 25 à 59 ans. Quel serait tout d’abord le concert idéal auquel inviter ses parents ? Arrive en tête, celui du chanteur de « trot » Im Young-woong. Avec 48 % des voix. Il est suivi de deux chanteuses, Jang Yoon-jung (10 %) et Song Ga-in (7 %). Le « trot » est un genre de musique similaire au enka japonais qui est fort apprécié par les séniors.Quant aux destinations de voyage où les enfants souhaiteraient faire partir leurs papa et maman bien aimés, on retrouve en tête du classement le Japon. Avec 40 % des voix. Le palmarès est complété par le Vietnam (33 %) et Taïwan (15 %).