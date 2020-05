Possible reprise en forme de V pour l’économie sud-coréenne

ⓒ YONHAP News

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’économie mondiale devrait connaître cette année, la pire récession depuis la Grande Dépression des années 1930. Peut-être une bonne nouvelle dans cette perspective sombre, c’est que pour l’agence Bloomberg, la puissante industrie manufacturière sud-coréenne devrait être capable de rebondir et connaître une reprise en forme de V quand la crise sera passée. Une reprise en V signifie un rebond rapide après un choc économique à court terme.





Cette prédiction repose sur le fait que l’économie nationale possède un secteur manufacturier très solide et qui est relativement moins vulnérable à la pandémie que ses autres industries. Heureusement aussi, il y a une demande croissante pour les technologies de l’information et des communications et les produits des TIC, deux domaines en particulier, dans lesquels le pays est spécialisé.