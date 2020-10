ⓒ Getty Images Bank

Quand un signe anormal est perçu sur le marché, les gens utilisent l’expression de « la théorie du plus grand imbécile ». L’expression a été formulée par le célèbre économiste britannique John Maynard Keynes. Selon cette théorie, le prix d’un produit ou d’un actif n’est pas déterminé par sa valeur intrinsèque, mais par des croyances et des attentes irrationnelles des acteurs du marché.





Même si un investisseur peut payer un prix qui semble bêtement élevé, il ou elle s’attend à ce que le produit puisse se revendre à un « plus grand imbécile » plus tard. Dans ce schéma, le prix n’est pas vraiment le plus important car tout le monde croit pouvoir revendre ce qu’il a acheté à un prix plus élevé. La crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis en 2007 est un exemple flagrant de cette théorie. Tout comme la forte hausse des cours des actions du groupe Tesla l’été dernier qui de surcroît a attiré l’attention sur cette théorie.





En Corée du Sud, de nombreuses personnes contractent des prêts pour acheter un logement ou investir à la bourse, ce qui entraîne une surchauffe du prix des logements, une bulle des marchés et un effet boule de neige sur la dette des ménages. Mais le problème entre guillemet, c’est quand il n’y a plus de fous pour acheter et que les gens se mettent à le réaliser, à ce moment-là alors, tout s’effondre !