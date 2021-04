Shin Seong donnera son tout premier concert en solo

Date : le 24 avril

Lieu : SAC Art Hall à Séoul





Shin Seong se produira en concert le 24 avril au SAC Art Hall situé dans l’arrondissement de Gangnam à Séoul. Il s’agit du tout premier concert en solo de l’interprète de trot qui a fait ses débuts en 2014 avec son premier album « La médaille d’or de l’amour ».





Intitulé « Shin Seong’s Music Live », ce spectacle va durer environ 90 minutes. Deux séances sont prévues, à 14h et à 18h.





Le chanteur de son vrai nom Shin Dong-gon interprétera ses hits et d’autres tubes qu’il avait interprétés pour l’émission « Tomorrow is Mr. Trot », diffusée entre janvier et mars 2020 sur la chaîne TV Chosun.





Rappelons que c’est grâce à ce télé-crochet dont le taux d’audience maximal a dépassé les 35 % que l’artiste s’est fait connaître auprès du grand public.