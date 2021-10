TRI.BE prête sa voix à la bande annonce de « We Bare Bears »

ⓒ TR Entertainment

TRI.BE qui a fait ses débuts le 17 février dernier avec sept membres dont deux Taïwanaises et une Japonaise, va participer à la bande originale de « We Bare Bears ».





Pour rappel, la série télévisée d’animation américaine produite par Cartoon Network Studios suit trois frères ours qui tentent maladroitement d’intégrer la société des hommes. Connue sous le titre « Ours pour un et un pour t’ours » en France, elle a pu attirer une énorme attention des adeptes de k-pop car Monsta X y a fait son apparition en tant que premier artiste de k-pop en 2019.





La nouvelle série de « We Bare Bears » sera dévoilée au monde en janvier prochain. A cette occasion, sa bande originale à laquelle prend part TRI.BE sortira en même temps.





Avant cela, TRI.BE va sortir le 12 octobre son 1er mini-album « VENI VIDI VICI ».