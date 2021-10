WeBiztech, un développeur de plateforme liée aux systèmes logistiques

ⓒ Webiztech

Le nom de l’entreprise sud-coréenne WeBiztech représente en quelque sorte sa vision selon laquelle ses clients, ses membres et ses partenaires commerciaux grandissent et prospèrent ensemble grâce à leurs activités.





Après sa création en septembre 2008, la jeune société s’est surtout concentrée sur le développement de logiciels de finance. Mais actuellement, elle conduit plutôt de nouvelles activités informatiques qui fusionnent finance, logistique et commerce électronique. Elle a commencé à s’intéresser au marché de la logistique informatique il y a dix ans. Depuis, elle a développé avec succès le premier système logistique international sur mesure du pays en coopération avec CJ Logistics, la plus grande entreprise du domaine du pays. Par la suite en s’appuyant sur son expérience, elle a également lancé sa propre solution baptisée « Wiver » qui a introduit un nouveau concept de logistique du commerce électronique en 2016. Et aujourd’hui, cette solution est appliquée à une trentaine de projets différents.