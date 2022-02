La Corée du Sud, numéro un mondial de patinage de vitesse sur piste courte

ⓒYONHAP News

Aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin qui se terminent demain, la patineuse sud-coréenne, Choi Min-jeong, a touché le graal lors de la dernière compétition de patinage de vitesse sur piste courte. Elle a remporté mercredi la médaille d’or aux 1 500 m femmes (2’17’’789). Ainsi, elle a renouvelé l’exploit de monter sur la plus haut marche du podium après son titre olympique à PyeongChang, il y a quatre ans.





Pour rappel, Hwang Dae-heon a ouvert le bal en décrochant la première médaille d’or en 1 500 m messieurs la semaine dernière. Depuis, l’équipe sud-coréenne a réussi à ajouter trois médailles d’argent, chacune en relais 5 000 m hommes, en relais 3 000 m dames, et en compétition individuelle au 1 000 m femmes (Choi Min-jeong).





En short track, la Corée du Sud a décroché au total deux médailles d’or et trois d’argent, soit le meilleur résultat parmi les pays participants. Elle est suivie de la Chine et des Pays Bas ex-aequo, qui ont remporté deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze. Le pays hôte a pu compter sur des entraîneurs sud-coréens qu’elle avait recrutés pour ces JO d’hiver. Dans l’équipe néerlandaise, la patineuse vedette Suzanne Schulting a attiré l’attention du public par ses grandes performances.





Le chemin était semé d’embûches jusqu’à ce que la Corée du Sud défende sa première place mondiale dans cette discipline. Au début, les guerriers de Taeguk ont connu la malchance. Ils n’ont pas pu accéder à la finale en relais mixte 2 000 m, où ils espéraient leur première médaille d’or, à cause de la chute d’un des patineurs. Il en va de même sur 500 m dames. S’y ajoute l’arbitrage controversé des demi-finales du 1 000 m messieurs. Deux patineurs du pays du Matin clair ont franchi la ligne d’arrivée en 1re et 2e position, mais ils ont été disqualifiés pour un manquement aux règles, peu évident sur les images, et ce au profit de leurs adversaires chinois. Mais cette situation a fini par fédérer davantage la délégation sud-coréenne autour de la ferme volonté de gagner.





Cette belle performance à Pékin est d’autant plus gratifiante que le patinage de vitesse sur piste courte sud-coréen avait été fortement secoué par quelques incidents malheureux comme, par exemple, le harcèlement sexuel, des sanctions disciplinaires, ou encore des blessures. Finalement, la Corée du Sud a su surmonter toutes adversités pour s’imposer de nouveau comme la première puissance mondiale dans sa discipline phare.