Sondage : 4 célibataires sur 10 boudent le mariage

Photo : YONHAP News

Quatre célibataires sur dix n’ont pas l’intention de se marier ou ne pensent pas encore à passer la bague au doigt de quelqu’un. C’est ce que révèle une enquête que le Comité présidentiel sur le vieillissement de la société et la politique démographique a menée, entre le 29 mars et le 3 avril, auprès de 2011 hommes et femmes âgés de 25 à 49 ans.En détails : parmi les non-mariés, seuls 61 % ont répondu souhaiter dire « oui » ou prévoir un mariage. Alors que près de 23 % on dit ne pas souhaiter se marier, même plus tard.Parmi ceux qui ont la volonté de vivre officiellement sous le même toit avec quelqu’un, mais qui restent célibataires, 82,5 % des messieurs ont cité comme cause, le manque d’argent pour l’union. Tandis que 75,5 % des demoiselles ont répondu que c’est parce qu’elles n’ont pas encore rencontré l’homme de leur vie.Enfin, près de neuf sondés sur dix ont estimé que la baisse de la natalité est un problème critique. Et ils considèrent aussi que la politique du gouvernement et des collectivités pour booster la naissance est inefficace.