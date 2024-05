La balance courante dans le vert pour le 11e mois consécutif

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a continué à enregistrer un excédent courant, en mars, pour le 11e mois d’affilée. Et ce, dopé par celui des échanges de biens. C’est ce que montrent les données communiquées, aujourd’hui, par la Banque de Corée (BOK).Selon sa première estimation, en mars, le surplus a atteint 6,9 milliards de dollars. Ce qui porte à 16,8 milliards l’excédent cumulé du premier trimestre de l’année. Sachez que le solde des transactions courantes regroupe celui des échanges de biens et des services, ainsi que les rentrées et sorties d'argent.Dans le détail, le pays a affiché un surplus commercial de 8,1 milliards de dollars, contre 6,6 milliards le mois précédent. Grande satisfaction, si l’on compare cette embellie avec un déficit de 1,1 milliard en mars 2023.La Banque centrale associe cette performance à la poursuite de la tendance haussière des exportations, favorisée par l’expédition des puces électroniques et par la diminution des importations de matières premières.Les ventes hors des frontières des produits « made in Korea » ont bondi de 3 % sur un an, à 58,2 milliards de dollars. Quant aux importations, elles ont reculé de 13,1 % pour totaliser 50,1 milliards.A l’inverse des biens, les échanges des services ont dégagé un déficit de 2,4 milliards de dollars.En ce qui concerne la balance des revenus primaires, elle a connu un surplus de 1,8 milliard de dollars.