L’absentéisme en hausse dans les écoles japonaises

ⓒ YONHAP News

Au Japon, le nombre d'écoliers et de collégiens qui ont refusé d'aller en classe a enregistré un record l’année dernière. Il s’est élevé à 244 940, soit un bond de 24,9 % sur un an. C'est ce que le ministère nippon de l'Éducation a annoncé la semaine dernière. Ce sont des élèves qui ne sont pas présents aux cours pendant plus de 30 jours pour une raison autre que des problèmes de santé ou financiers.





Le gouvernement a imputé ce phénomène en grande partie à la pandémie qui a rendu plus difficile l'adaptation à la vie scolaire des enfants en restreignant leurs activités sociales.





D'après une enquête, la première raison de l'absentéisme était le sentiment d’inertie et d’angoisse évoqués par près de la moitié des interrogés. Viennent ensuite le fait que l'école perturbe le rythme de la vie et les relations malaisantes avec les camarades.