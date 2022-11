BoA va faire son grand retour le 22 novembre

ⓒ SM Entertainment

BoA publiera enfin un nouveau projet musical. Selon son agence SM Entertainment, l’artiste, qui mène sa carrière de chanteuse depuis 2000, sortira le 22 novembre son 3e mini-album « Forgive Me ».





Surnommée l’ « étoile de l’Asie », elle reprendra ainsi ses activités en tant que soliste presque deux ans après la sortie de son dernier album « Better », publié en décembre 2020 à l’occasion du 20e anniversaire de ses débuts.





Cette année, BoA a participé à de nouveaux projets comme GOT the beat, girls band composé de sept idoles féminines du label SM Entertainment. Elle a également joué le rôle de juge dans « Street Woman Fighter » puis « Street Man Fighter », émissions qui mettent en compétition des danseurs professionnels féminins et masculins.