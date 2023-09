TEMPEST confirme son retour, cinq mois après la sortie de son 4e mini-album. Le boys band ayant débuté en mars 2022 avec sept membres va publier le 20 septembre un nouveau projet musical.





Sachez que TEMPEST a organisé son premier concert les 12 et 13 août au parc olympique à Séoul. Le septuor s’est ensuite produit en concert les 24 et 25 août à Osaka puis les 29 et 30 août à Tokyo au Japon sous le titre « T-OUR ». Après la publication de son nouveau disque, TEMPEST poursuivra ses activités internationales et partira à la rencontre de ses fans le 30 septembre à Macao.