MCND va publier son 5e EP le 22 novembre

MCND va revenir avec un nouveau projet musical. Son 5e mini-album intitulé « ODD-VENTURE » sera dévoilé le 22 novembre. C’est ce qu’a confirmé le 30 octobre dernier son label TOP Media, auquel appartient notamment TEEN TOP. Il s’agira de leur retour après environ un an et quatre mois d’absence, à savoir depuis la sortie de l’album « THE EARTH: SECRET MISSION CHAPTER.2 » dévoilé en juillet 2022.





Jouissant d’une popularité grandissante surtout en Amérique latine, MCND a terminé avec succès sa première tournée mondiale et s’est produit en concert au Brésil, au Chili, en Colombie, en Equateur, au Panama puis au Mexique.





MCND a aussi été invité en tant que groupe représentatif de la k-pop pour commémorer les relations diplomatiques entre la Corée du Sud et l’Inde. Le quintette masculin a également pris part au festival MOKKO JI Korea tenu les 27 et 28 octobre derniers au Mexique, partageant la scène avec NCT Dream.