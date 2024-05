Cuisine traditionnelle coréenne

Les Coréens ont toujours essayé de protéger leur patrimoine gastronomique même quand leur pays était occupé par ses voisins que sont la Chine et le Japon. Il n’en reste pas moins que l’Empire du Milieu a eu une influence culinaire, et vice-versa. Sous les périodes de colonisation et de guerre de Corée, la pauvreté a forcé la population à se satisfaire d’une nourriture très rudimentaire qui se résumait souvent à un bol de riz avec quelques légumes macérés. Le kimchi, le chou fermenté est le condiment le plus connu dans la gastronomie coréenne. Grâce à la mise en place de plans quinquennaux à partir des années 1960, le pays est devenu autonome pour sa production de riz. Mais la Corée a dû ouvrir son marché au boeuf américain, suscitant des manifestations antiaméricaines. La gastronomie coréenne repose sur des valeurs de convivialité et de partage. Les Coréens, collègues et amis aiment manger ensemble. Certains plats sont très connus comme le bibimbap, un plat composé de riz et de légumes et qui a tout une symbolique. Il en est de même pour le gimbap, lui-même également à base de riz et de légumes. Il peut aussi faire office d’en-cas. C’est goûteux et très bon marché.