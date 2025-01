NCT WISH revient avec son projet musical hivernal « Wishful Winter »

Voici les nouveautés à écouter à la neige ! NCT WISH est revenu pour réchauffer la saison froide avec ses musiques hivernales.





En effet, le 27 novembre, l’une des sous-unités du méga-groupe NCT a dévoilé toutes les pistes de son premier album complet japonais intitulé « Wishful Winter » et le clip vidéo du titre phare éponyme.





Le disque contient assez de styles pour contenter tous ses admirateurs. En plus de la chanson principale, douze autres morceaux y compris « FAR WAY », « Touchdown », « CHOO CHOO », « Our Adventure », « Hands Up », et la version japonaise de « Tears Are Falling » vont nous accompagner durant ces journées froides.





Le titre « Wishful Winter » est une ballade pop avec de magnifiques arpèges au piano. Les sons du piano et des cordes avec de riches harmonies rappelant les cloches, et les paroles reflétant l'identité du groupe, ainsi que les voix délicates des membres maximisent l’ambiance d’hiver cocooning.





La vidéo révélée avec l’opus propose un concept d’un magasin de jouets qui apporte du bonheur aux petits enfants en réparant leurs poupées cassées. Nous y découvrons aussi un doudou préféré du membre Ryo, appelé Tonton, qui apparaît comme la mascotte de la boutique.





Le boys-band est donc prêt à nous faire fondre pour cet hiver en nous offrant tout le soleil et la fantaisie dont nous avons tous besoin en cette période morose.