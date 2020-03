WHO hält Entscheidung zu Olympischen Spielen in Tokio für verfrüht

© YONHAP News

Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Coronavirus-Epidemie hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Einschätzung mitgeteilt, dass es mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio noch voreilig sei, irgendwelche Schritte zu unternehmen.





WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Dienstag bei einem Lagebericht in Genf, eine Entscheidung hierzu wäre zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht. Er habe Vertrauen in Japan und hoffe, dass es dort im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Fortschritte geben werde.





Er brachte auch seine Sorgen wegen des Mangels an Schutzmasken und anderen Schutzmitteln zum Ausdruck. Die Vorräte an Mundschutzmasken und medizinischen Schutzausrüstungen gingen weltweit rapide zur Neige. Dies behindere die Länder bei ihrem Kampf gegen das Coronavirus. Covid-19 könne nicht aufgehalten werden, wenn das medizinische Personal nicht geschützt werde. Die Preise für OP-Masken hätten sich versechsfacht, die für Beatmungsgeräte verdreifacht und für Schutzkleidung mehr als verdoppelt.





Der WHO-Chef sagte, dass die weltweite Versorgung mit Schutzausrüstungen um 40 Prozent gesteigert werden müsse. Er forderte die Regierungen auf, den Herstellern Anreize zu bieten und Beschränkungen beim Export und Vertrieb von Medikamenten und persönlichen Schutzausrüstungen zu lockern.





Der WHO-Chef sagte, nach allem, was man bisher wisse, sei Covid-19 weniger ansteckend als das Grippevirus. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelten nur ein Prozent der Coronavirus-Infizierten gar keine Symptome. In den meisten der bekannten Fälle seien schon nach zwei Tagen Symptome vorgekommen. Die Sterblichkeitsrate sei jedoch bei Covid-19 mit 3,4 Prozent deutlich höher als bei einer Grippe, bei der die Sterblichkeitsrate unter ein Prozent betrage.