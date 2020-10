Aktion für Friedensnobelpreis für Artikel neun der japanischen Verfassung

ⓒ YONHAP News

Eine Organisation in Japan setzt sich seit sieben Jahren dafür ein, dass Artikel 9 der japanischen Verfassung, der den Kriegsverzicht Japans formuliert, den Friedensnobelpreis erhält. Das Interesse richtet sich darauf, ob dieses Projekt diesmal Erfolg haben wird.





Naomi Takasu, die Initiatorin der Aktion und Mitglied des Komitees „Friedensnobelpreis für Artikel neun“, sagte beim Start der Kampagne 2014, dass alle Kinder wertvoll seien und sie sicher sei, dass die Menschen weltweit Kriege, in denen Kinder getötet werden, ablehnen.





Takasu, eine gewöhnliche Hausfrau, begann 2013 eine Unterschriftensammlung mit dem Petitionstitel „Friedensnobelpreis für den Artikel 9“ und reichte diesen Vorschlag bei der norwegischen Kommision ein. Der Vorschlag wurde zuerst abgelehnt und nach einigen Änderungen mit Unterstützung von namhaften Professoren und Preisträgern 2014 erstmals auf die Kandidatenliste gesetzt.





An der Aktion haben sich bisher 750.000 Menschen beteiligt. Takasu sagte, die Friedensverfassung zu veteidigen habe den Sinn der Reflektion, der Entschuldigung und des Trostes für die Opfer.





Am kommenden Freitag wird in Oslo der Preisträger bekannt gegeben. Sollte der renommierte Preis an die japanische Friedensverfassung gehen, würde der neue Premierminister Yoshihide Suga die Ehrung stellvertretend entgegennehmen. Für die konservative japanische Regierung, die seit dem Amtsantritt des vorherigen Regierungschefs Abe eine Änderung der Pazifismusklausel anstrebt, wäre dies eine Schmach.